بالفيديو.. مركز الملك سلمان يقدم النجدة لنازحي اليمن رغم الطقس السيء

فهمي محمد(صدى):

يعاني ملايين اليمنيين نتيجة افتقارهم لأبسط سبل الحياة الكريمة والرعاية الصحية، أو على الأقل مسكن آمن، وسط استمرار المواجهات المسلحة واستهداف الأحياء السكنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية.

ومن جانبه يحاول منسوبو مركز الملك سلمان للإغاثة بمشاركة التحالف، بتقديم المساعدات وبناء مخيمات اللاجئين اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين.

وبثت قناة العربية الفضائية، مقطع الفيديو، أظهر الجهود الحثيثة التي يبذلوها منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لبناء مخيم للنازحين، الذين أجبرتهم الميليشيات الإرهابية على ترك منازلهم والبحث عن بقعة آمنة.

وأشار ” الفيديو ” ، إلى أن المركز بصدد إقامة مخيم متكامل لأكثر من 800 أسرة، وسيقام فيه مركز صحي وسيزود بمستلزمات الإعاشة، فضلًا عن حماية أمنية من قبل قوات الجيش المني.