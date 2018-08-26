” الطويل ” يتكفل بقيمة التذاكر المخصصة لجماهير النصر في مباراته أمام أحد

نواف السالم(صدى):

‏تكفّل أحد محبي نادي النصر الأستاذ سامي الطويل بقيمة التذاكر المخصصة لجماهير ‎العالمي في مباراة ‎النصر أحد مساء الخميس القادم في المدينة المنورة .

وثمنت إدارة نادي ‎ النصر للأستاذ سامي الطويل هذا المبادرة الداعمة لجماهير ‎العالمي .

‏يذكر أن النصر يخوض أولى مبارياته في دوري المحترفين السعودي أمام نادي أُحد مساء الخميس القادم في المدينة المنورة، فيما قرر الجهاز الفني إغلاق تدريبات الفريق اعتباراً من اليوم الأحد .