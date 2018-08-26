” الطويل ” يتكفل بقيمة التذاكر المخصصة لجماهير النصر في مباراته أمام أحد
تكفّل أحد محبي نادي النصر الأستاذ سامي الطويل بقيمة التذاكر المخصصة لجماهير العالمي في مباراة النصر أحد مساء الخميس القادم في المدينة المنورة .
وثمنت إدارة نادي النصر للأستاذ سامي الطويل هذا المبادرة الداعمة لجماهير العالمي .
يذكر أن النصر يخوض أولى مبارياته في دوري المحترفين السعودي أمام نادي أُحد مساء الخميس القادم في المدينة المنورة، فيما قرر الجهاز الفني إغلاق تدريبات الفريق اعتباراً من اليوم الأحد .
نهى[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 9 دقائق
بالتوفيق