سعد لمجرد يثير الجدل مجددا بعد اختفائه في ظروف غامضة

أماني الغامدي(صدى):

ترددت أنباء عن اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، في ظروف غامضة ، بعيدة عن قضيته مع لورا بريول.

وكشفت إحدى وسائل الإعلام الفرنسية أن مجرد غائب عن مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يومين، وتم التحفظ بعد ذلك على خبر الاختفاء لانه لم يصدر أي نفي أو تأكيد من الشرطة أو القضاء الفرنسي.

ونفى والد لمجرد علمه الخبر المتداول بشأن اعتقال ابنه لكنه أشار إلى فشل محاولات التواصل معه من خلال هاتفه الخاص، متمنيًا في الوقت نفسه أن يكون بخير.

يذكرأن قضية اغتصاب لمجرد لفتاة فرنسية مازالت مستمرة لكن السلطات أطلقت سراحه بشكل مؤقت، في حين لم يصدر بخصوص القضية حكم نهائي، ولم يحدد تاريخ الجلسة بسبب العطلة القضائية في فرنسا.