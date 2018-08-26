بالفيديو.. تصرف مثير من ملاكم أمريكي تجاه منافسه مع قرع جرس النزال

ماجد محمد(صدى):

ارتكب الملاكم الأمريكي كيرتس هاربر تصرف غريب، حيث قام بالهرب من أمام منافسه النيجيري إيفي أجاغبا ، بعد أن دق جرس بداية النزال للوزن الثقيل وهما داخل الحلبة.

وعلق مدير أعمال الملاكم النيجيري على الواقعة قائلا: ” إن إيفي جعل خصمه أكثر الأشخاص جبنا في عالم الملاكمة، لم يكن بحاجة حتى إلى إلقاء نظرة واحدة عليه وجعله يهرب من الحلبة ” .

وقالت مصادر أن تصرف الملاكم الأمريكي الغريب يقصد به إيصال رسالة لمنظمي النزال وهو احتجاجا على عدم تكافؤ العائدات من المواجهة، معتبرا أنها إهانة له بسبب قيمتها الزهيدة.

وبهذا الانسحاب أضاف كيرتس هاربر هزيمة أخرى إلى سجله، لتصبح السادسة في مسيرته حتى الآن، مقابل 13 فوزا، بينما يرفع الملاكم النيجيري رصيده إلى ستة انتصارات في مسيرته الاحترافية في الوزن الثقيل، من دون أي هزيمة حتى الآن.