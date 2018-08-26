هيئة النقل: لا يحق لمكاتب وتطبيقات تأجير السيارات تصوير الهوية

علي القحطاني (صدى):

أكدت هيئة النقل العام، اليوم الأحد، أن ما ينطبق على مكاتب تأجير السيارات ينطبق على تطبيقات تأجير السيارات المرخّصة، إذ لا يحق للمكاتب أو التطبيقات تصوير الهوية الوطنية، بحسب لوائح هيئة النقل العام وأنظمة الأحوال المدنية.

وشدد ” عبدالله صايل المطيري ” المتحدث باسم هيئة النقل العام، على أن الفقرة التاسعة من المادة 41 من لائحة هيئة النقل العام المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير تنص على: عدم تصوير الوثائق الرسمية العائدة للمستأجر بغرض تأجير سيارة، والاكتفاء بتسجيل كافة البيانات آليا من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.