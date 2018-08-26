” المطلق ” يوضح حقيقة تأثير الملح على طرد الشياطين ودفع العين

علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حقيقة تأثير الملح على طرد الشياطين ودفع العين.

وقال المطلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يعتقد بعض الناس أن للملح أثراً في طرد الشياطين ودفع العين، وهو اعتقاد باطل لا أصل له في الشرع، بل هو من الخرافات التي لا يجوز فعلها.