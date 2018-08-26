” الجوازات ” توضح رسوم تعديل الإسم داخل جواز السفر
أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال مغردة بشأن رسوم تعديل الإسم باللغة الإنجليزية داخل جواز السفر .
وجاء سؤال ” المغردة ” مفاده : ” السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.. قبل قليل طلبت من أبشر اصدار جوازي و بعد إتمام الإجراءات أدركت أن الإسم باللغة الإنجليزية خطأ .. هل التعديل يتطلب رسوم ؟ ”
وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” وعليكم السلام، الرسوم 300 ريال لخمس سنوات ، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 20 عامًا. شكرًا لتواصلك ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52733 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههههههه ,,
,, هي تسأل عن تصحيح الخطأ المطبعي ، وهل التعديل عليه رسوم …؟
,, وليس عن رسوم الجواز ومدة صلاحيته ..
,, ويبقى السؤال حاير ولا جواب شافي ,,