” الجوازات ” توضح رسوم تعديل الإسم داخل جواز السفر

عادل الحربي (صدى):

أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال مغردة بشأن رسوم تعديل الإسم باللغة الإنجليزية داخل جواز السفر .

وجاء سؤال ” المغردة ” مفاده : ” السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.. قبل قليل طلبت من أبشر اصدار جوازي و بعد إتمام الإجراءات أدركت أن الإسم باللغة الإنجليزية خطأ .. هل التعديل يتطلب رسوم ؟ ”

وردت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” وعليكم السلام، الرسوم 300 ريال لخمس سنوات ، 600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 20 عامًا. شكرًا لتواصلك ” .