خيبة أمل ريال مدريد بسبب صفقة ” مبابي “

ماجد محمد(صدى):

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استسلم بشأن قضية التعاقد مع الفرنسي ” كيليان مبابي ” ، وجاء ذلك بسبب ظنهم أن ” يويفا ” لن يعاقب باريس سان جيرمان وفكرة وصوله ستكون أشبه بالوهم.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن النادي الباريسي سيغرم فقط، بالإضافة إلى حظره من التعامل في الانتقالات الشتوية لكن لن يفرض عليه بيع أحد نجومه.

والجدير بالذكر أن سوق الانتقالات يتبقى 6 أيام فقط حتى إغلاقه، ويبدو أن الريال لن يفلح في التعاقد مع بديل ” رونالدو ” قبل 31 من الشهر الحالي.