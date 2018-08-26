اكثر من 22350 مراجع لمركز صحي حي الازدهار

سعيد العجل(صدى):

أعلنت ” صحة الرياض ” أن مركز صحي حي الأزدهار بشمال العاصمة قدم خدماته لأكثر من 22350 مراجع ومراجعة منذ بداية العام الحالي 1439ه.

وأوضحت ” صحة الرياض ” بأن المركز الذي افتتح في العام 1436 ه ، يواصل تقديم خدماته لسكان الحي ، و يضم عدد من الكوادر الطبية والطواقم التمريضية والإدارية المؤهلة لخدمة المستفيدين من خدمات المركز ،كما تم تجهيزه بكافة المستلزمات الطبية ويوجد فيه عدد من العيادات الطبية والتوعوية .

ولفتت أنه يتم من خلال المركز الصحي تقديم خدمات العلاج الدوائي والتثقيف الصحي ورعاية الأمومة والتحصينات والتأهيل ضمن المجتمع والصحة النفسية الأولية وصحة العاملين والرضاعة الطبيعية والأمراض المزمنة والطفل السليم والضماد والحقن ورعاية المسنين ومكافحة التدخين والخدمة الاجتماعية والسمنة والغذاء الصحي.

وأبانت ” صحة الرياض ” أنه يمكن الوصول الى موقع مركز صحي حي الازدهار عبر عدة خيارات منها : تطبيق صحة ” ، وتطبيق ” موعد ” والذي يمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، كما يتيح للمستفيد للإطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه وكذلك إستعراض و حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر ، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.

ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط

www.moh.gov.sa/ MawidApp

حيث أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل ، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي .