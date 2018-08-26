بالصور.. بي إم دبليو تطلق Z4 بتصميم محدث رياضي ومحرك مطور

برلين(صدى):

أطلقت BMW بصورة رسمية سيارتها Z4 2019 الجديدة التي طال انتظارها ، وكشفت الشركة عن موديلات M40i First Edition وهي سيارة تتمتع بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3 لتر بشاحن توربيني يوفر للسيارة قوة تبلغ 335 حصان في نسختها التي تقدم بالمواصفات الأوروبية ويوفر لها امكانية التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.4 ثانية.

والغريب أن السيارة ليست هي أول اصدار سيقدم من الطراز للمبيعات برغم أن اسمها يوحي بذلك ولكن سيتم تقديم موديل قبلها وهي Z4 30i اولا والتي ستطرح في بداية عام 2019 للمبيعات بينما ستبدأ مبيعات M40i في شهور ابريل ومايو ويونيو من العام المقبل.

ومن أهم التغييرات التي تأتي في Z4 الجديدة اضافة نظام امتصاص صدمات بخاصية التكيف ونظام تفاضلي في الجزء الخلفي من السيارة بتحكم كهربائي ومكابح ام سبورت.

وبالنسبة للشكل الخارجي للسيارة فحصل على تغييرات في شكل شبكة التهوية وفتحاتها مع فتحات تهوية في أسفل مقدمة السيارة بتصميم جديد مع تصميم محدث للمصابيح الأمامية وغطاء محرك بتصميم مميز وخطوط تصميم مختلفة على جانبي السيارة.

كما تاتي السيارة بلون اورانج ميتاليك ثلجي مع مناطق للتهوية في أقواس العجلات الأمامية وعجلات 19 بوصة باللون الأسود واسبويلر خلفي ومخارج عادم مستطيلة الشكل بينما السقف يأتي على عكس الموديل السابق من القماش بدلاً من كونه سقف صلب.

كما حصلت السيارة في مقصورتها الداخلية على شاشة ترفيهي كبيرة وتغييرات في شكل المفاتيح ومقاعد رياضية بوضعية أعلى من السابق وفرش خاص ونظام صوتي هارمان كردون.