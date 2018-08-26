محمد السعران(صدى):

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ( إنسان ) لقاء المعايدة السنوي لمنسوبيها، وذلك في مقر الإدارة العامة، وبالفروع للقسمين الرجالي والنسائي. وقدم مدير عام الجمعية الأستاذ صالح اليوسف التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة.

معربا عن شكره وتقديره لجميع الموظفين والموظفات لما تحقق من خدمات ترتقي لتطلعات المستفيدين خلال حملة الجمعية الإعلامية التي انطلقت تحت شعار #أسعدهم_تسعد ، سائلا الله تبارك وتعالى للجميع القبول والتوفيق والسداد. كما أقيم لقاء مماثل بالإدارة النسائية.

يشار إلى جمعية إنسان تنظم لقاء المعايدة السنوي بجميع فروعها البالغ عددها 19 فرعا في مدينة الرياض ومحافظاتها، وذلك حرصا من الجمعية على تنمية الروابط الأخوية والعلاقات الحسنة بين الموظفين وتأصيل قيم التواد والمحبة بينهم، بما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي لخدمة فئة عزيزة في مجتمعنا.