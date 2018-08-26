بالفيديو.. براعة رجال الأمن بتقليل الكثافة العددية في صحن الحرم

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، براعة رجال الأمن في التعامل مع الكثافة الكبيرة للحجاج في صحن المطاف خلال صلاتي المغرب والعشاء، والذين أبهروا الجميع بجهودهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضح ” الفيديو ” ، تعامل رجال الأمن بالتدخل في عمق الصحن لفتح ممرات من الجهات الأربع للكعبة المشرفة وسحب الكثافات الزائدة من الصحن إلى مناطق مهيأة مسبقًا لصلاة هذه الأعداد التي يتم سحبها من الصحن ليتمكن الجميع من أداء الصلاة في أجواء روحانية.

والجدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف تبلغ 30 ألف طائف، فيما تبلغ طاقته أثناء الصلاة 22 ألف مصل ما يجعل تدخل رجال الأمن هدفه سحب الكثافات الزائدة عن طاقته الاستيعابية إلى الجوانب الأخرى للتخفيف من الزحام الذي يشهده المطاف في أوقات الذروة وخصوصا في هذه الأيام التي تشهد كثافة عالية من ضيوف الرحمن.