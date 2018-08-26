السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالماء المغلي

القاهرة(صدى):

أقرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد ضد بائع خردة، قتل زوجته داخل حمام المنزل بطريقة بشعة، مبررًا جريمته بسوء سلوكها وتعدد علاقاتها.

وتعود تفاصيل الجريمة بورود بلاغ إلى قسم شرطة محافظة الشرقية، يفيد بمقتل ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العمر، عثور على جثتها عارية في حمام المنزل، وهروب زوجها.

وبانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، تبين وجود كدمات وآثار اعتداء على جسدها، وتغير غالبية لون الجلد في مناطق متفرقة من جسدها، الأمر الذي يعني وجود شبهة جنائية.

وأتضح أنّ زوج المتهمة 47 عامًا قام بقتلها، بعد أن أصر على تجريدها من ملابسها بالقوة، ودخل بها إلى حمام المنزل لسكب الماء المغلي عليها لعدة ساعات، ليدعي وفاتها بشكل طبيعي أثناء الاستحمام إلا أنها قاومته، فقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل الحمام، قبل أن يهرب من المنزل.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب سوء سلوك المجني عليها، وتم إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث تم محاكمته، وصدر ضده الحكم السابق.