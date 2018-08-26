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بالصور.. العمري يوضح علاقة إنكماش الدخل بإنخفاض سعر الأراضي والفلل

بالصور.. العمري يوضح علاقة إنكماش الدخل بإنخفاض سعر الأراضي والفلل
علي القحطاني(صدى):

نشر ” عبد الحميد العمري ” الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، اليوم الأحد، تغريدة تضمنت عدد من الصور توضح إنخفاض معدل شراء الفلل والأراضي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقال ” العمري ” في تغريدته: ” إن انكماش الدخل المتاح للأفراد نتيجة وقف صرف البدلات أدي إلى انخفاض الطلب والشراء (أراضي، فلل).

وأضاف ” العمري ” ، أن نتيجة لتدني معدلات الطلب والشراء ” للأراضي والفلل ” أسفر عنه انخفاض أسعارهما، وتحولت الشقق إلى بديل أفضل أمام المشترين كون سعرها أقل من الأرض أو الفيلا.


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