المطوف سراج قصاص يبارك للقيادة بنجاح حج هذا العام

سامي المجيدير(صدى):

قدم رئيس مكتب خدمة 138 بمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا سراج معتوق قصاص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإلى مستشار خادم الحرميين الشريفيين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر آل سعود ــ حفظهم الله ــ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وأوضح المطوف قصاص أن هذا النجاح تم بتوفيق الله عز وجل ثم بفضل الجهود الجبارة التي سخرتها المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام والمشاريع العملاقة التي قدمتها الدولة لنجاح وراحة الحجيج وأداء مناسكهم براحة وطمأنينة امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة على مختلف الأصعدة، التنظيمية والأمنية والصحية ثم ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من رعاية واهتمام مباشر لتوفير كافة الأسباب على راحة وسلامة ضيوف الرحمن من خلال منظومة متكاملة من الإمكانيات والخدمات والمشروعات التي أسهمت في نجاح منقطع النظير لموسم حج هذا العام .

وأشاد قصاص بالمشروعات التنموية التي تنفذ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومدى ما تضفيه من إضافة ومساعدة لهم في تسهيل مهام عملهم في خدمة الحجاج مبينا أن المؤسسات توفر للحجاج السكن المناسب، ويتم تقديم لهم أفضل الخدمات من السكن والإعاشة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.