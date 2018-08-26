الأسر والتمرد أبرز محطات السينتور الراحل ” ماكين “

واشنطن(صدى):

اشتهر السيناتور الأمريكي ” جون ماكين ” الذي توفي مساء أمس السبت، بأنه شخص متمرد لا يلتزم دومًا بخط الحزب الجمهوري، توفي عن عمر يناهز 81 عام، وهو يواجه مرض سرطان المخ الشرس.

رصدت وكالة ” رويترز ” أهم المحطات في حياة ” ماكين ” والتي قضي خمس سنوات منها كـ أسير حرب، وأكثر من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأمريكي ممثلاً عن ولاية أريزونا.

قالت ” رويترز ” فى تقرير لها اليوم، إن ” ماكين ” كان طالبًا جامحًا ومولع بالتشاجر في المدرسة الداخلية التي التحق بها في منطقة واشنطن، واقتفى خطوات أبيه وجدّه، وهما من كبار ضباط البحرية الأمريكية ذوي الأربعة نجوم، حيث واصل التمرد على اللوائح، وتخرّج ضمن أواخر الدفعة.

وأضافت ” التقرير ” ، أسقطت النيران المعادية طائرة ” ماكين ” خلال مهمة قتالية فوق فيتنام في عام 1967، وأمضى خمسة أعوام ونصف في الأسر، منها عامان في الحبس الإنفرادي، وتعرض فيها للتعذيب، مما ألحق به عاهة مستديمة، وفي مجلس الشيوخ الأمريكي كان منتقدًا لأساليب الاستجواب القاسية، كأسلوب محاكاة الغرق للمشتبه بهم في أعمال إرهابية.

وتقلد ” ماكين ” عدد من الأوسمة ثلاثًا منها ميداليات النجمة البرونزية، ونال وسام القلب الأرجواني مرتين، ووسام الاستحقاق مرتين، ووسام النجمة الفضية، وصليب الطيران المتميز.

وقبل انخراطه في العمل السياسي، عمل ” ماكين ” لحساب موزع للبيرة في أريزونا، هو والد زوجته الثانية ” سيندي ” وفاز في انتخابات مجلس النواب الأمريكي عام 1982، كما حصد مقعد في مجلس الشيوخ في عام 1986 ظلّ محتفظاً به لست دورات.

وتصدر السباق على منافسه جورج دبليو بوش في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 في حملته بترشيح الحزب الجمهوري، لكنه لم يحقق نتائج طيبة في التصفيات اللاحقة، وسلّم بالهزيمة أمام ” بوش ” .

وخسر ” ماكين ” بعد حصوله على 46% من الأصوات، أمام المرشح الديمقراطي ” باراك أوباما ” الذي حصل على 53% أثناء خوض انتخابات الرئاسة في 2008.

وفي الكونغرس كان ” ماكين ” محافظًا مؤيدًا لمجتمع الأعمال، ومن دعاة سياسات السوق الحرة ومعارضي الإجهاض، لكنه صوّت ضد الأغلبية الجمهورية في عدة مشروعات قوانين كان لها صدى واسع، وبعد تبرئة في فضيحة تبرعات انتخابية في الثمانينيات سعى لإصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

واكتشف الأطباء إصابته بنوع شرس من سرطان المخ في 2017، أثناء إجرائه جراحة في أريزونا لإزالة تكتل دموي خلف العين اليسرى.

و كان ” ماكين ” منتقد بارز للرئيس دونالد ترامب، وبعد أن انتقد الخطاب العنيف تجاه الهجرة غير الشرعية، وبعد الكشف عن تسجيل يتباهى فيه ” ترامب ” بالتحرش بالنساء.