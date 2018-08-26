بالفيديو .. ” الدكتورة خلود ” تكشف حقيقة طلب زوجها للحصول على الجنسية الكويتية

خالد الظفيري(صدى):

قررت إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، الرد على الأقاويل التي انتشرت مؤخرًا بشأن محاولة زوجها أمين الحصول على الجنسية الكويتية مقابل تنازله عن جنسيته الأردنية.

وقالت في مقطع فيديو على حسابها عبر سناب شات : أنا أكثر شيء بحبه وبفتخر به في أمين هو حبه وتمسكه بجنسيته الأصلية والكلام اللي بيتقال إني بطالب بالجنسية الكويتية لزوجي غير صحيح، أنا أصلًا مش من حقي أطالب بالجنسية لزوجي، ممكن بعدين أطالب فيها لابنتي.

وأضافت: ياريت بقى ترتاحوا شوية، أمين لن يتنازل عن الجنسية الأردنية لأنها جنسية زين وليها وضعها واحترامها بين الدول والملك عبدالله والملكة رانيا عشان كده زوجي لا يحتاج لأي جنسية سواء كويتية أو غيرها.