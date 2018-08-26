أمير الرياض بالنيابة يعزي أسرة بن نوح في وفاة والدتهم رحمها الله
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة بن نوح في وفاة والدتهم – رحمها الله -, وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة بن نوح عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .
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