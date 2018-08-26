أمير الرياض بالنيابة يعزي أسرة بن نوح في وفاة والدتهم رحمها الله

الرياض(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة بن نوح في وفاة والدتهم – رحمها الله -, وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة بن نوح عن شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .