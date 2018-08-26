دي خيا يضع شرطاً لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

نواف السالم(صدى):

وضع الحارس الدولي الإسباني دافيد ​دي خيا شرطا​ لإدارة ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي ل​تجديد عقده​ خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب عن رغبته في رفع راتبه الأسبوعي من أجل مواصلة مسيرته رفقة الشياطين الحمر.

ويطمح دي خيا لتحقيق التكافوء في الأجور مع نجوم الفريق ، حيث أنه يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 180 ألف جنيه إسترليني، في حين يتقاضى ​سانشيز​ 505 ألف جنيه إسترليني، بينما يحصل ​بوغبا​ على 300 ألف.

واقترب دي خيا من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي عدة مرات، حيث كان ​ريال مدريد​ الإسباني من الأندية الراغبة في التعاقد معه.