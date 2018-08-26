دي خيا يضع شرطاً لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد
وضع الحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا شرطا لإدارة ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، إذ أعرب عن رغبته في رفع راتبه الأسبوعي من أجل مواصلة مسيرته رفقة الشياطين الحمر.
ويطمح دي خيا لتحقيق التكافوء في الأجور مع نجوم الفريق ، حيث أنه يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 180 ألف جنيه إسترليني، في حين يتقاضى سانشيز 505 ألف جنيه إسترليني، بينما يحصل بوغبا على 300 ألف.
واقترب دي خيا من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي عدة مرات، حيث كان ريال مدريد الإسباني من الأندية الراغبة في التعاقد معه.
اترك تعليقاً