رسالة ” واتس آب ” تلخص جهود المملكة لخدمة الحجاج
أعرب حاج سوداني عبر رسالة ” واتس آب ” بعث بها لأهله بعد أدائه مناسك الحج، عن سعادته بالجهود والأعمال التي تقوم بها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
ونشرت الكاتبة والشاعرة السودانية ” منى حسن ” على حسابها في ” تويتر ” مضمون الرسالة قائلة فيها: هذا تعليق زوج أختي الحاج الصادق العطا على تنظيم الحج وبالذات رمي الجمرات، ويقول في الرسالة: هندسة تستوعب الآلاف من البشر، لا تعرفين مين رايح ومين جاي، والله أدهشونا بالتنظيم، والأخلاق الرفيعة، الشكر كل الشكر لسدنة بيت الله الحرام وخدامه وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.
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