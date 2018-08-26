إيمري ينفي شائعة غياب أوزيل بمباراة وست هام نتيجة الخلافات

ماجد محمد(صدى):

نفى ” أوناي إيمري ” المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة بشأن غياب اللاعب ” مسعود أوزيل ” عن المباراة التي فاز بها فريقه على وست هام، بسبب خلاف في التدريبات.

ولفت ” إيمري ” إلى أن ” أوزيل ” لم يتواجد في الفريق خلال المباراة التي فاز بها آرسنال (3-1)، لأنه كان مريض.

وتساءل ” إيمري ” خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: ” لماذا يتم إبلاغ هذه المعلومات ؟ هذا غير صحيح ” ، مضيفًا: إن أوزيل كان مريضًا، وتحدث مع الطبيب ومعي، وقررنا ألا يلعب في المباراة، أوزيل كان مع الفريق قبل المباراة ولكنه غادر بسبب المرض ” .

وتابع ” مدرب الآرسنال ” : ” طلبت منه الحضور للمباراة إذا شعر بتحسن، وهو شعر بتحسن يوم المباراة وقبل المباراة كان مع الفريق معي، لا توجد مشكلة مع اللاعب، هذه المعلومات غير صحيحة، إسألوا الطبيب يمكنه الشرح ” .

ومن جانبها ذكرت شبكة ” آي آس بي إن ” البرازيلية: أن أوزيل رفض الظهور بعدما تجادل الثنائي عقب إبلاغ اللاعب الألماني أنه لن يكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق.