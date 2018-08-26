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الصندوق العقاري يطلق ” العقد الثلاثي “

الصندوق العقاري يطلق ” العقد الثلاثي “
عادل الحربي (صدى):

أعلن الصندوق العقاري، اليوم الأحد، عن إطلاق ” العقد الثلاثي ” بناءً على رغبة المستفيدين، وتاكيداً للالتزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه.

وقال الصندوق إن العقد الثلاثي عبارة عن عقد يبرم بين كلٍّ من الصندوق العقاري كطرف أول، والممول العقاري طرفاً ثانياً، والمستفيد طرفاً ثالثاً، ويهدف إلى توفير حماية أكثر لحقوق واستجابة لاقتراحاتهم ورغباتهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5890 ] نشر منذ 31 دقيقة

إمتى أمتلك مسكن قضي العمر _ من زود من 11 سنه قدمت قطعت أرضي بالطائف للصندوق العقاري بطلب قرض لبنا الأرض ولآنك لم يأتي القرض ولم تبنا الأرض _ ولسكن كل مواطن أل 250 مليار من أكثر من 6 سنوات مودعه يجنى أرباحها ولا مواطن إستلم سكن – كم بلغت أرباحها؟؟؟

[ عدد التعليقات: 4568 ] نشر منذ 10 دقائق

قدم على المحكمه الاداريه يحكمون لك على الصندوق يعطيك قرضك كامل 500 الف من راس ماله
حسب قرار مجلس الوزراء 82
حكومتنا حفظها الله تراعي احوال المواطنين لكن المسؤلين يتحايلون على القرارات الصادره
ناس كثير صدرت لهم احكام

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