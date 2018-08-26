الصندوق العقاري يطلق ” العقد الثلاثي “

عادل الحربي (صدى):

أعلن الصندوق العقاري، اليوم الأحد، عن إطلاق ” العقد الثلاثي ” بناءً على رغبة المستفيدين، وتاكيداً للالتزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه.

وقال الصندوق إن العقد الثلاثي عبارة عن عقد يبرم بين كلٍّ من الصندوق العقاري كطرف أول، والممول العقاري طرفاً ثانياً، والمستفيد طرفاً ثالثاً، ويهدف إلى توفير حماية أكثر لحقوق واستجابة لاقتراحاتهم ورغباتهم.