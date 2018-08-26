” الإنذار المبكر ” يحذر سكان منطقتين من الأتربة وانعدام الرؤية

الرياض(صدى):

وجه الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، باستمرار نشاط الرياح السطحية وإثارة الأتربة على منطقتي حائل والرياض.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر،مساء الأحد، إلى استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي إلى الحد من الرؤية الأفقية في حائل ، فيما تشهد منطقة الرياض حالة من انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية.

وأضافت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسةمساء ، وتنتهي الساعة التاسعة مساءا في الرياض، فيما تنتهي الساعة العاشرة مساءا في حائل.