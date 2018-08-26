بالفيديو.. أخصائي يوضح طريقة تعويض نقص هرمون الشمس

علي القحطاني(صدى):

كشف أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد محمد عبدالملك، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ ” تويتر ” طريقة الحصول على فيتامين ” د ” بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقال: ” يكون ذلك بتعريض الجسم مباشرةً للشمس، مفرداً مساحة واسعة من الذراع معرضة للشمس مباشرة لمدة 10 دقائق خلال فترة الذروة التي تكون فيها الشمس عمودية ما بين 11 صباحا إلى 3 عصرا، مبينا أن هذه المدة كفيلة بمنح وإمداد الجسم بـ10 آلاف وحدة دولية من فيتامين ” د ” ، وهي حاجة الإنسان لمدة أسبوع كامل من هذا الفيتامين ” .

وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الصالح الأستاذ المشارك بكلية الطب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، واستشاري أمراض الغدد والسكري أن فيتامين د هو ” هرمون الشمس ” ، مؤكدا أنه أجريت عدة دراسات حديثة في المملكة ، وخلصت إلى أن النقص الشديد لفيتامين د سائد بين السعوديين الطبيعيين بشكل كبير جداً تصل هذه النسبة إلى 97% في بعض الدراسات؛ بل إن دراسة أجريت في مدينة جدة، ونشرت في المجلة الطبية السعودية وجدت نسبة نقص فيتامين د بين السعوديين تصل إلى 100%.

وأشارت دراسة بمركز المؤشرات الحيوية بكلية العلوم، جامعة الملك سعود، وكرسي الأمير متعب بن عبدالله لهشاشة العظام إلى أن نقص فيتامين د شائع بين المصابين بالسكري من النوع الثاني بشكل أكبر من غير المصابين، واتضح انتشاره أيضاً بين فئة الشباب ومتوسطي العمر، وأشارت هذه النتائج إلى الحاجة إلى زيادة فيتامين ” د ” في النظام الغذائي السعودي، مع محدودية التعرض للشمس في المجتمع السعودي.