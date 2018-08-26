  • الأحد 26

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. أخصائي يوضح طريقة تعويض نقص هرمون الشمس

بالفيديو.. أخصائي يوضح طريقة تعويض نقص هرمون الشمس

بالفيديو.. أخصائي يوضح طريقة تعويض نقص هرمون الشمس
علي القحطاني(صدى):

كشف أخصائي طب العائلة الدكتور أحمد محمد عبدالملك، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ ” تويتر ” طريقة الحصول على فيتامين ” د ” بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وقال: ” يكون ذلك بتعريض الجسم مباشرةً للشمس، مفرداً مساحة واسعة من الذراع معرضة للشمس مباشرة لمدة 10 دقائق خلال فترة الذروة التي تكون فيها الشمس عمودية ما بين 11 صباحا إلى 3 عصرا، مبينا أن هذه المدة كفيلة بمنح وإمداد الجسم بـ10 آلاف وحدة دولية من فيتامين ” د ” ، وهي حاجة الإنسان لمدة أسبوع كامل من هذا الفيتامين ” .

وأوضح الدكتور يوسف بن محمد الصالح الأستاذ المشارك بكلية الطب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، واستشاري أمراض الغدد والسكري أن فيتامين د هو ” هرمون الشمس ” ، مؤكدا أنه أجريت عدة دراسات حديثة في المملكة ، وخلصت إلى أن النقص الشديد لفيتامين د سائد بين السعوديين الطبيعيين بشكل كبير جداً تصل هذه النسبة إلى 97% في بعض الدراسات؛ بل إن دراسة أجريت في مدينة جدة، ونشرت في المجلة الطبية السعودية وجدت نسبة نقص فيتامين د بين السعوديين تصل إلى 100%.

وأشارت دراسة بمركز المؤشرات الحيوية بكلية العلوم، جامعة الملك سعود، وكرسي الأمير متعب بن عبدالله لهشاشة العظام إلى أن نقص فيتامين د شائع بين المصابين بالسكري من النوع الثاني بشكل أكبر من غير المصابين، واتضح انتشاره أيضاً بين فئة الشباب ومتوسطي العمر، وأشارت هذه النتائج إلى الحاجة إلى زيادة فيتامين ” د ” في النظام الغذائي السعودي، مع محدودية التعرض للشمس في المجتمع السعودي.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *