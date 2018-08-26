مدير عام هيئات عسير يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج هذا العام

محمد السعران(صدى):

رفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين حفظه الله، حيث قال: نحمد الله جل وعلا على كمال نعمته بهذا النجاح العظيم والمشرف لموسم الحج 1439 والذي تحقق بفضل الله وتوفيقه أولاً، ثم بالجهود المباركة التي بذلتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وفقهما الله وكل من ساهم وشارك في هذا النجاح من كافة القطاعات الدينية والأمنية والصحية والخدمية وغيرها.

ويحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بهذا الأنجاز الكبير وهذا النجاح العظيم الذي مصدره أولاً وأخيراً هو توفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره لعباده القاصدين لهذه المشاعر المقدسة ثم بحسن التوجيه والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لأداء هذه المهمة الدينية والوطنية التي يتسابق ويتنافس على أدائها كل أبناء هذا الوطن.

فالحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذا النجاح. وإننا بكل فخر واعتزاز نهنئ أنفسنا وقيادتنا بنجاح موسم الحج لهذا العام 1439 ونهنئهم بشرف خدمة ضيوف الرحمن سائلين المولى جل وعلا أن يوفق قادة هذه البلاد ويعينهم على هذا العمل العظيم بخدمة ضيوف الرحمن وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.