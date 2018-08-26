بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الاثنين

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، ليوم غد الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير و الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم و الحدود الشمالية كذلك الاجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة في تقريها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.