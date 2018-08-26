بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الاثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، ليوم غد الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير و الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الرياض، القصيم و الحدود الشمالية كذلك الاجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة في تقريها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
اترك تعليقاً