مدرب ليفربول يشيد بـ ” أليسون بيكر “

نواف السالم(صدى):

أعرب المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه حارس فريق ليفربول البرازيلي الشاب أليسون بيكر.

وأوضح ” كلوب ” قائلًا: ” تراجعنا نوعا ما و(برايتون) استغلوا ذلك إلا أن أليسون كان حاضرًا. كما أننا دافعنا جيدًا ضد الكرات الثابتة التي نفذوها، لذا أنا سعيد للغاية ” ، مضيفًا: ” كان يوما جيدا بالنسبة لنا لأننا انتصرنا. ”

وعلق ” كلوب ” على مراوغة أليسون للاعب برايتون، قائلًا: ” علي أن أتعود على ذلك. مرور أليسون كان مثيرًا حقًا. لم أمتلك حارسًا برازيليًا من قبل إلا أنني يجب أن أتعود على هذه المواقف. “