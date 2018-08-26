بالصور.. 400 حاج وزائر يقلعون عن التدخين في عيادات كفى

نايف السالم(صدى):

استقبلت العيادة الطبية التابعة لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة في مشعر منى أكثر من 400 حالة من الحجاج الراغبين في الاقلاع عن التدخين ، فيما وصل عدد المستفيدين من مشروع ( معا ليكون الحرم بيئة نقية ) والذي تنفذه كفى بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبو غزالة الخيرية أكثر من 200 ألف حاج وزائر منذ بداية موسم الحج.

وأوضح مدير فرع جمعية كفى بمكة المشرف العام على برنامج الحج الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن فريق كفى التوعوي قام بتوزيع أكثر من 130 ألف كرت توعوي و30 ألف سواك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وجوار الحرم المكي والمشاعر المقدسة فيما كشف الفريق الطبي عبر العيادات الثابتة والمتنقلة بمنى وباقي المشاعر على أكثر من 400 حالة ما بين علاج واستشارة مقدماً شكره لتعاون الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة ممثلة في المشرف العام على مراكز الإرشاد والتوجيه بفرع الوزارة بمكة الأستاذ ناصر وديان القرشي.

وبيّن الحمدان أن مشروع ( معا ليكون الحرم بيئة نقية ) انطلق تحقيقاً لإعلان خادم الحرمين الشريفين ( مكة بلا تدخين) وهو يحصد سنوياً المئات من المتعافين من الحجاج والمعتمرين مستفيدا من البيئة الايمانية و الروحانية التي يعيشها ضيوف الرحمن منذ وصولهم هذه البلاد المباركة.