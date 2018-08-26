” صدى ” تعزي في وفاة الشيخ حجاب بن نحيت رحمه الله

سعيد العجل(صدى):

يتقدم رئيس مجلس إدارة صحيفة صدى وكافة منسوبيها بخالص العزاء وصادق المواساة لسعادة العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت واخوانه وكافة أفراد أسرته الكريمة في وفاه الشيخ حجاب بن نحيت رحمه الله والذي انتقل إلى رحمه الله ظهر هذا اليوم.

ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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انا لله وانا اليه راجعون.