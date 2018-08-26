” صدى ” تعزي في وفاة الشيخ حجاب بن نحيت رحمه الله
يتقدم رئيس مجلس إدارة صحيفة صدى وكافة منسوبيها بخالص العزاء وصادق المواساة لسعادة العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت واخوانه وكافة أفراد أسرته الكريمة في وفاه الشيخ حجاب بن نحيت رحمه الله والذي انتقل إلى رحمه الله ظهر هذا اليوم.
ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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انا لله وانا اليه راجعون.
فهد[ عدد التعليقات: 2050 ] نشر منذ 40 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
فيصل[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
ويجعل مثواه الجنة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10837 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
طلالل[ عدد التعليقات: 2862 ] نشر منذ 12 دقيقة
إنا لله وإنا اليه راجعون
ماجد[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله يااااارب العالمين