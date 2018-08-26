قتل واغتصاب.. العثور على جثة طفلة بأحد المصارف المائية

القاهرة(صدى):

عثرت مباحث مدينة أجا بمحافظة الدقهلية في مصر، أمس السبت، على جثة طفلة ملقاة في ” جوال ” على ضفة أحد المصارف المائية بعد 3 أيام من اختفائها.

وكانت أسرة الطفلة ” حبيبة أحمد ” صاحبة الـ6 سنوات، قدمت بلاغ يفيد باختفاء الطفلة منذ ثالث أيام عيد الأضحى ” الخميس ” ، وذلك أثناء ذهابها إلى منزل شقيقتها الكبرى بقرية ديرب بقطارس.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن زوج شقيقتها يقف وراء اختفائها، وبمواجهته اعترف بالجريمة وأرشد المباحث إلى مكان الجثة، حيث اغتصب الفتاة وتخلص من جثتها بمعاونة شقيقه الحلاق.

وتأتي هذه الواقعة بعد مرور أيام على العثور على طفلين غارقين في ترعة فارسكور بدمياط والتي تشير أصابع الاتهام إلى والدهم، الذي اعترف بقتل طفليه وسط ادعاءات أن هذا الاعتراف واقع تحت التهديد لتورطه مع مهربين آثار.