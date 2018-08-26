سيارة لنقل الحجاج يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1930

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة نادرة، سيارة قديمة لنقل الحجاج بين جدة ومكة المكرمة؛ حيث يرجع تاريخ تصنيعها إلى عام 1930 م.

وتعد هذه السيارة من أقدم وأندر السيارات لنقل الحجاج، واستخدمتها الليدي إفلين كوبولد، إحدى سيدات الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا، والتي أسمت نفسها زينب بعد إسلامها، وأدت فريضة الحج العام 1933م.

وتعود القصة، إلى قيام الليدي إفلين بقطع المسافة بين جدة ومكة في غضون يوم كامل فيما تمكنت من الوصول إلى المدينة المنورة من جدة في نهاية اليوم الثالث ومنها انتقلت إلى مكة التي وصلتها خلال أربعة أيام.

واعتبرت السيدة البريطانية ذلك إنجازًا عظيمًا للملك السعودي في تذليل المسافات التي تحتاج إلى 15 يومًا بواسطة قوافل الجمال، لافتة إلى أن الملك عبدالعزيز قد شرع في إنشاء محطات طرق لخدمة الحجاج.