استدعاء 205,000 دودج جراند كارافان وجيب كومباس وشيروكي لفشل بالفرامل

واشنطن(صدى):

أعلنت فيات كرايسلر اليوم عن وجود خطأ بتصنيع أحد مكونات نظام الفرامل الذي تم تركيبه في بعض السيارات، وهو ما قد يؤدي لتكون فقاعات غازية داخل سائل الفرامل، نتيجة لذلك، قامت الشركة باستدعاء عالمي يتضمن طرازات دودج جراند كارافان 2018-2019 جيب كومباس 2018-2019 وشيروكي 2019.

يُقدّر عدد السيارات المتأثرة بهذا الاستدعاء بـ 209,000 سيارة حول العالم يتضمنها 154,337 في الولايات المتحدة وحدها، حيث تم شحن 100,000 وحدة منها إلى ملاكها بالفعل، بينما مازالت باقي الوحدات لدى الوكالات، إضافة إلى ذلك هناك 19,066 في كندا، 900 وحدة بالمكسيك و35,562 وحدة خارج منطقة أمريكا الشمالية.

وأضافت فيات كرايسلر أن خلل الفرامل قد يؤدي لزيادة مسافة انحراف السيارات قبل التوقف، ولكن الفرامل ما تزال قادرة على العمل، ولم تحدث أية حوادث أو إصابات ناجمة عن هذا العطل بعد، ولذا تحث الشركة جميع ملاك الطرازات السابق ذكرها على تحديد موعد مع وكالة دودج أو جيب الخاصة بهم فور الحصول على تنبيه بالاستدعاء.