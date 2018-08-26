أمير الشمالية يتابع مغادرة حجاج بيت الله الحرام من منفذ جديدة عرعر

محمد السعران(صدى):

يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عن طريق مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر بعد أداء مناسك حج هذا العام، حيث وجه سموه ببذل المزيد من الجهود لخدمة الحجاج المغادرين، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم الخدمات بالشكل المثالي من قبل جميع الإدارات الحكومية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه، امتداداً لما تحقق نجاح منذ قدومهم أرض المملكة، مروراً بتفويجهم، وانتهاء بتيسير مناسك حجهم بتضافر جميع الجهات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، الرامية لتيسير وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات كافة وتسهيل أدائهم لمناسك حجهم بمتابعة سمو وزير الداخلية.

وأوضح وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس, أن الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية بمنفذ جديدة عرعر تباشر أداء مهامها على أكمل وجه لخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ونوه بجهود سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الحثيثة، وتوجيهاته المستمرة حيال بذل أقصى الجهود لقاصدي بيت الله الحرام, مشيرا إلى مغادرة الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين المغادرين من المنفذ، بعد توديعهم وتسليم كل حاج هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.