بالفيديو.. طفل يثير الرعب والدهشة أمام المرآة

واشنطن(صدى):

نشرت سيدة أمريكية مقطع فيديو على الانترنت لطفلها وهو يلهو أمام المرأة مع موقف غريب أُثار الجدل بين المتابعين.

وظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يلهو أمام المرأة ويلعب في فمه لتتحرك صورته في المرأة مبتعدة عن الأنظار بينما لا يزال الطفل ينظر في المرأة.

وعلق البعض على هذا الفيديو مفترضين أن يكون الطفل مسكونًا بروح شريرة، بينما رجح آخرون أن المرآة ربما تكون بوابة إلى بعد آخر، ولكن دون أحد المعلقين ملاحظة عن انعكاس العين في المرآة والتي بقيت مفتوحة بينما الطفل كان يرمش ما أثار المزيد من الجدل والتساؤلات.

وحاول آخرون تفسير الواقعة بعيدًا عن الأرواح، قائلين احتمال وجود فاصل زمني عند التصوير بين الصورة الأًلية وانعكاسها في المرآة، ولكن استبعد آخرون هذا التفسير حيث كان الفاصل الزمني كبيرًا وهو ما يتنافى مع القوانين الفيزيائية.

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