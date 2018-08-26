وظائف شاغرة للنساء بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتح سوبر ماركت الأسرة بالرياض في حي الصحافة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، براتب يتراوح ما بين 3000 ريال إلى 5000 ريال ويتم تحديده عند المقابلة.

وأوضح السوبر ماركت شروط التقدم للوظائف كالتالي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– إجادة استخدام جهاز الكاشير.

المميزات:

– إجازة سنوية.

– إجازة أسبوعية.

– تأمين طبي.

وأشار إلى أنه للتقديم يتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]