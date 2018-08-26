بالفيديو.. حقيقة تسبب المايكروويف في الإصابة بالسرطان

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تتردد الأقوال من وقت لآخر، بأن استخدام المايكروويف في طهي الأطعمة، وتسخينها، وفد تفريزها، يسبب الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور محمد السيد ، إن فكرة عمل الميكروويف يحتوي على جهاز ينتج موجات كهرومغناطيسية ، يتولد عنها حرارة ، تعمل على تسجين أو فك إذابة المجمدات .

وتابع ، هذه الموجات لا تتواجد في الطعام الموجود في الميكروويف وبالتالي لا تتسبب في الإصابة بالأمراض وخاصة السرطان ، ولكن المشاكل التي تقابلنا في استخدامه ، أنه لا يسخن الطعام بالتساوي فمن الممكن أن يكون جزء من الأكل ساخن جدا وآخر بارد ، وبالتالي إذا كان هناك نمو بكتيري في الطعام لا يتم قتله جيداً ، لهذا علينا تقليب الطعام كل فترة أثناء طهيه أو تسخينه بالميكروويف .