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بالفيديو.. حقيقة تسبب المايكروويف في الإصابة بالسرطان

بالفيديو.. حقيقة تسبب المايكروويف في الإصابة بالسرطان
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تتردد الأقوال من وقت لآخر، بأن استخدام المايكروويف في طهي الأطعمة، وتسخينها، وفد تفريزها، يسبب الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور محمد السيد ، إن فكرة عمل الميكروويف يحتوي على جهاز ينتج موجات كهرومغناطيسية ، يتولد عنها حرارة ، تعمل على تسجين أو فك إذابة المجمدات .

وتابع ، هذه الموجات لا تتواجد في الطعام الموجود في الميكروويف وبالتالي لا تتسبب في الإصابة بالأمراض وخاصة السرطان ، ولكن المشاكل التي تقابلنا في استخدامه ، أنه لا يسخن الطعام بالتساوي فمن الممكن أن يكون جزء من الأكل ساخن جدا وآخر بارد ، وبالتالي إذا كان هناك نمو بكتيري في الطعام لا يتم قتله جيداً ، لهذا علينا تقليب الطعام كل فترة أثناء طهيه أو تسخينه بالميكروويف .


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