بالفيديو.. المملكة تكرم ثمانيني أفريقي نسخ القرآن 70 مرة برحلة حج

نايف السالم(صدى):

استضاف مركز تفسير للدراسات القرآنية، الشيخ ” شعيب ” صاحب الـ81 عامًا ويعيش بإفريقيا الذي استطاع أن ينسخ القرآن أكثر من 70 مرة خلال عمره.

عاش الشيخ شعيب حياته في منزل لا يتعدى غرفتين، إحداهما للمعيشة والاستقبال والأخرى للنوم، ورغم ذلك إلا أنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، كما يحفظ عدد الكلمات المذكورة في القرآن من أنبياء ورسل وعدد آيات كل سورة، وبدايتها في أول سور القرآن ونهايتها.

وقرر مركز ” تفسير ” تكريم العجوز الثمانيني باستضافته لحج بيت الله، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له وسط محبرته وأوراقه ليجتهدوا في البحث عنه ويكرمونه برحلة حج طالما تمناها.