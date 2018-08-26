بالصور.. سقوط صخرة ضخمة على منزل بحارة رماح في بيش

تركي السالم(صدى):

سقطت صخرة ضخمة طولها 10 أمتار وعرضها 5 أمتار من أعلى جبل ماغص في قرية الحقو بمحافظة بيش التابعة بمنطقة جازان، داخل فناء أحد المنازل.

وسببت الصخرة أضرار مادية وتشققات في سقف المنزل وجدرانه دون وجود أي إصابات، بالرغم من التحذيرات المتواصلة التي أطلقها سكان حارة رماح الواقعة تحت سفح الجبل من خطورة تلك الصخرة.

ووجه صاحب المنزل أًصابع الاتهام إلى الجهات المختصة بعدم اتخاذ أي تدابير احترازية رغم الشكاوى المتكررة، محذرًا من تكرار الأمر وسقوط صخور أخرى ما قد يتسبب في أضرار بالأرواح.

يٌذكر أنه تم تشكيل عدة لجان من الجهات ذات العلاقة وجميعها أقرت بخطورة الوضع مقدمة توصيات لحماية السكان، دون وجود أي حلول على أرض الواقع.