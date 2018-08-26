والد هازارد يكشف سبب عرقلة انضمام ابنه لريال مدريد

طلال الغامدي(صدى):

كشف تييري هازارد والد اللاعب البلجيكي الشاب إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، سبب عرقلة انضمام ابنه إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد والد هازارد أن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد حرم نجله من ارتداء قميص النادي الأبيض الإسباني: ” كان يمكن أن تكون القصة مختلفة لو استمر زيدان كمدرب لريال مدريد. ”

وأضاف: ” لا يمكنني أن أقول ما حدث، ليس لأنني لا أُريد ذلك بل لأنني لا أعلم، ربما لأن لديهم سياسة في إعطاء الفرصة للاعبين الشباب ” ، مختتمًا: ” سيكون أمام هازارد عامٌ آخر في عقده بحلول الصيف القادم، لكن من المحتمل أنه لن ينتقل أبدًا إلى صفوف ريال مدريد.