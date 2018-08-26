إطلاق خدمة ” حاسبة مواقف السيارات ” بمطار الرياض

علي القحطاني(صدى):

أعلنت مطارات الرياض إطلاق خدمة الحاسبة الإلكترونية التي تجمع للمسافرين تكلفة إيقاف السيارات في مختلف صالات المطار، بما في ذلك مواقف الفترات الطويلة.

وتعمل الخدمة عبر موقع مطار الملك خالد الإلكتروني، حيث تتيح للمسافر معرفة متطلبات الاستفادة من حزمة خدمات النقل التي شملت خدمة مواقف للفترات الطويلة والقصيرة، وخدمة صف السيارات في الصالات المحلية والدولية.

كما تعمل على تسهيل حركة التنقل بين الصالات عبر باصات النقل الترددي المجاني وإطلاق أجهزة الدفع الذاتي عبر مواقف صالات المطار، كما تقدم خدمة الفترات الطويلة كخيار إضافي للمسافرين الراغبين في الوقوف لفترات طويلة.