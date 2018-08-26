نائب وزير البيئة يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

محمد السعران(صدى):

رفع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، خالص التهنئة وصادق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة النجاح الباهر الذي شهده حج هذا العام ١٤٣٩ه وما قُدِّم من تضحيات وعمل مميز لفت أنظار العالم ولقي إشادة دولية.

وقال المهندس المشيطي: لقد دأبت قيادتنا الرشيدة على الاحتفاء الكبير بزوار الحرمين الشريفين، وتقديم الخدمات المميزة، وقد شهد حج هذا العام ١٤٣٩هـ؛ نقلة نوعية في العديد من الخدمات استمراراً للعناية الفائقة والتحسين والتطوير والابتكار التي تحرص عليه القيادة الرشيدة أيدها الله في سبيل راحة ضيوف الرحمن، وتحقيقا لرؤية المملكة المباركة الهادفة لتطوير جودة العمل، ورفع مستوى الخدمات، والجاهزية والاستعداد المسبق من خلال خطط شاملة لتقديم أرقى وافضل الخدمات وبتضافر جميع الجهود.

وثمن المهندس المشيطي منظومة المشاريع الخدمية التي طالت العاصمة المقدسة؛ والتي كان لها أبرز الأثر لتسهيل وانسيابية تنقل الحجاج وراحتهم بالاضافة الى المتابعة المستمرة في الميدان من سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

ونوه المهندس المشيطي بالتغطية الإعلامية الشفافة والمباشرة لنقل أحداث شعيرة حج هذا العام، وقد شهد القاصي والداني وكل منصف بدور المملكة الكبير في تقديم خدمات راقية وتسخير كافة طاقاتها ليتحقق نجاح الحج بالشكل اللائق والمميز والذي ابهر العالم.

كما أكد المهندس المشيطي على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحج، وأنها اعتمدت خطتها التشغيلية لحج هذا العام ١٤٣٩هـ؛ والتي بنيت على الدروس المستفادة من حج العام المنصرم، وهدفت إلى تعظيم الاستفادة من موارد وخبرات وإمكانات الوزارة، مشيداً بدور العاملين في الميدان.

وقال المشيطي: لقد تم بفضل الله تنفيذ الخطة التشغيلية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة وفق أعلى المعايير والجودة والإمكانات، وبمتابعة مباشرة من قبل معالي الوزير وبفريق يعمل على مدار الساعة في الميدان بمشاركة التحلية وقطاع توزيع المياه، وقطاع الثروة الحيوانية، وقطاع الأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة للحبوب، وقدم المشيطي الشكر للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم كان له أبلغ الأثر في تحقيق هذا النجاح والتميز الملفت.