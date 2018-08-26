الملحقية الثقافية بالقاهرة تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى

رحاب فتحي(صدى):

أقامت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة اليوم حفل معايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك بحضور الملحق الثقافي بالإنابة عبد الله بن عبد العزيز الحمد، ورؤساء الاقسام وموظفي الملحقية وعدد من الطلبة والطالبات، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

ورفع ” الحمد ” في كلمة له خلال الحفل أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظهما الله ” ، كما هنأ الحكومة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439 هـ، الذي جاء بفضل من الله ثم بدعم ورعاية حكومتنا الرشيدة.

وحث ” الحمد ” موظفي الملحقية الثقافية بالقاهرة على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لخدمة الطلاب السعوديين الدارسين بجمهورية مصر العربية، حرصًا على أهمية إتقان العمل بالشكل المثالي والمتميز في إطار تنفيذ التوجهات بخدمة المستفيدين من الملحقية.