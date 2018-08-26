بالأسماء.. إعلان المقبولين في معهد الحرم المكي الشريف

نايف السالم(صدى):

كشف معهد الحرم المكي الشريف، اليوم الأحد، عن أٍماء الطلاب المقبولين للعام الدراسي 1439-1440هـ، مناشدًا المقبولين بإحضار صورة من الهوية وشهادة دراسية وموافقة الكفيل للمنتظم.

وأوضح مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشهري، أن التقديم لهذا العام مر بعدة مراحل بدأت بالتقديم على المعهد إلكترونيًا، ثم فرز الطلبات، ثم إعلان الأسماء المطابقة للشروط لأجل الدخول إلى اختبار القبول، ثم إجراء الاختبار والمقابلة للمتقدمين، حتى تم إعلان أسماء الطلاب المقبولين ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.