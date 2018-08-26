مودريتش يسعى لاستعادة بريقه مع الريال

ماجد محمد(صدى):

يسعى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، إلى استعادة بريقه في صفوف فريقه الحالي ريال مدريد، بعدما تأخر في العودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

واستحوذ مودريتش على عناوين الأخبار خلال الصيف الحالي بعد اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد معه بعد أداءه الممتاز مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويعد تواجد مودريتش على مقاعد البدلاء في السوبر الأوروبي ليس بالغريب؛ لافتقاره إلى حساسية المباريات.