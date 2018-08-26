إتحاد الشرقي بطلا لكأس الحياني شيخ قبيلة بني زيد بفوزه على الأنصار برباعية

محمد السعران(صدى):

بحضور رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل حافظ” ومساعد مدير تعليم رجال ألمع الأستاذ “أحمد العرفج” مدير نادي المع الرياضي الأستاذ “فايع بن يحيى الحياني” وشيخ قبيلة بني زيد “علي بن يحيى الحياني” ، أقيمت مساء أمس السبت المباراة النهائية لبطولة كأس الشيخ علي بن يحيى الحياني شيخ قبيلة بني زيد والتي أقامها إدارة مركز النشاط الاجتماعي بثاه ممثلاً باللجنة الرياضية والتي جمعت بين فريقي الأنصار وإتحاد الشرقي والتي انتهت بفوز فريق إتحاد الشرقي بأربعة أهداف لهدفين لمصلحة الأنصار .

المباراة منذ بدايتها أخذت طابع الجدية والسرعة وكانت حماسية للغاية من الفريقين ، وزاد من لهيبها وحماسيتها الجمهور الذي حضر لمشاهدتها والذي ألهب الملعب بأهازيجه وتشجيعه وحمل اللاعبين على إخراج كل ما لديهم من مهارات والتي آتت ثمارها بمشاهدة ستة أهداف من الفريقين لتنتهي المباراة بتتويج إتحاد الشرقي بطلاً لهذه الكأس .

وعقب إنتهاء المباراة قامت اللجنة المنظمة بإقامة الحفل الختامي وتوزيع الجوائز على الفريقين وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز .

رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ سعيد بن علي آل حافظ أكد عقب إنتهاء المبارة أن هذه البطولة تعتبر ناجحة بكل المقاييس وذلك لما شوهد خلالها من انضباط أخلاقي وإلتزام بالقوانين وهذا ما يُسعى إليه من خلال هذه المناسبات مقدماً تهنئته للفريق الفائز على ما قدموه من جهد خلال البطولة .

كما أكد مساعد مدير تعليم رجال ألمع الأستاذ أحمد العرفجي أن ما شاهده خلال البطولة عامة والمباراة النهائية خاصة يؤكد على أن محافظة رجال ألمع بها العديد من المواهب المندثرة التي لا بد من أن تتوجه إليها عيون المكتشفين لهذه المواهب التي تخدم الوطن في هذا المجال الرياضي الهام ، داعياً إلى ضرورة الإهتمام بهذه المواهب المتميزة كي لا تندثر .