جمعية الزهايمر تحشد استعداداتها للشهر العالمي للزهايمر

محمد السعران(صدى):

تحتفل الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالشهر العالمي لألزهايمر، والذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي لألزهايمر الذي تحتفل به كل مدن العالم.

وبهذه المناسبة ناشدت الجمعية العديد من القطاعات والوزارات وأمانات المناطق والجهات الخاصة من مستشفيات ومراكز صحية وفنادق ومراكز تجارية وغيرها من الجهات في التضامن مع الحملة في ظل توفير الجمعية جميع وسائل الحملة التوعوية تحت شعار “تحسبونه بس نسيان” والتي حشدت لها العديد من البرامج والمشاريع ، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى التعريف بأعراض مرض ألزهايمر الأولية وضرورة التشخيص والتدخل المبكر للحماية والوقاية، وتوفير حياة كريمة للمرضى، كما تهدف الحملة أيضاً إلى بث الوعي في المجتمع ، والتذكير بخطورة المرض وبآخر المستجدات الكفيلة بتداركه وتخفيف حدة معاناة المصابين به والوقاية منه، وحشد الدعم المجتمعي لاستدامة برامج التوعية والتثقيف والرعاية والتدريب التي تتبناها الجمعية، ومساندة مقدمي الرعاية من أسر المرضى.

وقد وضعت الجمعية منهجية واستراتيجية تشمل تنفيذ الحملة لتأخذ أبعاداً دينية واجتماعية وطبية واقتصادية، للوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق الأهداف المرجوة مستخدمة في ذلك وسائل الاتصال الجماهيري المتداولة ، إضافة إلى وسائل الاتصال المباشر مثل الحوارات والملتقيات وورش العمل، وبتقنيات عصرية وحديثة جذابة ومؤثرة في عرض رسالتها هذا العام بطريقة تتناسب مع كافة فئات الشرائح المستهدفة من المجتمع .

كما ستطلق الجمعية حملتها الإعلانية والإعلامية عبر موقعها الإلكترونيهنا من خلال تصنيف متكامل يوضح التعليمات للتضامن في الحملة التوعوية والتثقيفية مع مراعاة مواكبتها لمجالات التعاون مع الجهات المتضامنة والمبادرات البناءة من المجتمع للحملة.

لإيمان الجمعية في أهمية المساندة المجتمعية والتصدي لقضية ألزهايمر كقضية إنسانية واقتصادية واجتماعية تتطلب حشد مواجهة جميع القطاعات ، وتبنت الجمعية في هذا الصدد استراتيجية متعددة المحاور، تشمل توفير الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة في المجالات الصحية المتعلقة بألزهايمر، وكذلك التأهيل والتدريب وتقديم الدعم المادي والتقني للمراكز البحثية والخدمية.

هذا وكانت الجمعية تتميز في برامجها المجتمعية والتي أصبحت بعد ذلك نموذجاً يحتذى عالمياً، باعتبار الجمعية عضواً فاعلاً في منظمة ألزهايمر العالمية، وذات تأثير فعال في تغيير واقع مرضى ألزهايمر محلياً وإقليمياً.

لمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 أو على حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer