زوج يختطف زوجته ويعذبها ويقتلع أظافرها برفقة شخص آخر

بيروت(صدى):

استأجر زوج في لبنان، شخص مجهول الهوي، وقاما بخطف الزوجة من أمام محل لبيع الألعاب النارية في منطقة المصنع واتجها بها إلى جرود بلدة الكرك.

واعتدى الزوج على زوجته بالضرب وتركها أمام كنيسة مار شربل بالكرك ثم فرّ إلى جهة مجهولة؛ فيما دخلت الزوجة إلى المستشفى مصابة برضوض وكدمات على عينها ووجهها وأنحاء جسمها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أنه تم سحب أحد أظافرها وضربها بمسدس في أنحاء جسمها؛ بينما تشير المعلومات إلى أن الأسباب تعود الى خلافات عائلية.