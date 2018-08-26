” الأوقاف المغربية ” تنفي تعرض حجاجها لسوء المعاملة في المشاعر المقدسة

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية حقيقة الأنباء المتداولة حول تعرض حجاجها إلى سوء معاملة في المشاعر المقدسة.

ونفت وزارة الأوقاف المغربية هذه الأنباء، مؤكده عدم وجود سوء معاملة أو مفقودين في صفوف حجاجها، مقدمه اعتذارها لإعادة نشر أكاذيب من السنوات الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن دلائل كذب هذه الأنباء ظهو أرقام بعض المكاتب 75 و80 في بعض المقاطع المصورة في حين أن مكاتب البعثة لهذا العام من 105 إلى 112.

كما أشارت إلى انتهاء ترحيل الحجاج المغاربة من عرفات في الواحدة صباحًا؛ نظرًا لتأخر بعض الحافلات، لافتةً إلى أنه أمر طبيعي خاصة أن عددًا من حجاج بلدان أخرى تأخر عن هذا الوقت.

ونفى الحجاج ما زعمته نفس التقارير الإعلامية حول وجود حجاج مفقودين أو تائهين، لافته إلى أنه جرى اتصال بين وزير الأوقاف المغربي ونظيره في المملكة؛ لمناقشة هذه المواضيع لاسيما الازدحام بمنى وتأخر الحافلات.