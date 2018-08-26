3 أشخاص يحتجزون فتاتين ويهتكون عرضهما تحت التهديد

مليكة فؤاد(صدى):

قبضت الشرطة المغربية على ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف.

وأوضحت إحدى الضحايا أنهما تعرضا للاستدراج ومحاولة الاختطاف بالعنف من قبل المشتبه فيهم اللذين كانوا على متن سيارة خفيفة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما تم اختطاف مرافقتهم.

وقالت أنها تعرضت لهتك العرض من قبل أحد الموقوفين، فيما تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.