جدل حول نية مالك نادي تشيلسي في بيعه

نواف السالم(صدى):

أثير الجدل حول نية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في بيع نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ حيث عين مستشارًا بهذا الأمر.

ومن جانبه، أكد مصدر بالنادي أن النادي ليس للبيع، والمالك لا يفكر في بيعه، كمارفض متحدث باسم أبراموفيتش في موسكو التعليق على التكهنات.

ومن الجدير بالذكر، أن أبراموفيتش واجه مشاكل في تجديد تأشيرة بريطانيا في وقت سابق هذا العام؛ ما اضطره للغياب عن مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.